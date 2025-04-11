На Камчатке арестовали 1,7 тонны продукции в магазинах «Светофор»

Магазины сети «Светофор» всё чаще оказываются под пристальным вниманием сотрудников Роспотребнадзора и Россельхознадзора. На этот раз проверка нагрянула в заведения на Камчатке. В четырех местных магазинах «Светофора» выявили некачественную продукцию, сообщили в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.