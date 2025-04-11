На Камчатке арестовали 1,7 тонны продукции в магазинах «Светофор»

Магазины сети «Светофор» всё чаще оказываются под пристальным вниманием сотрудников Роспотребнадзора и Россельхознадзора. На этот раз проверка нагрянула в заведения на Камчатке. В четырех местных магазинах «Светофора» выявили некачественную продукцию, сообщили в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Отмечается, что сотрудники арестовали около 1,7 тонны небезопасных товаров. Как отмечается, в магазинах провели отбор проб мясной и молочной продукции. Ее признали некачественной и негодной для употребления. Управляющие магазинов могут быть привлечены к административной ответственности.
«Службой проверено четыре магазина низких цен в Камчатском крае. В результате этой работы из оборота изъято 1,7 тонны некачественной и небезопасной продукции. Управлением Россельхознадзора выявлены отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на продукцию, нарушения требований к ее качеству и безопасности», — пояснили в местном Россельхознадзоре.
Тюменские магазины сети также попали под раздачу. Местный Роспотребнадзор подал иск к «Светофору» за множественные нарушения. Просроченные товары обойдутся сети в 600 тысяч рублей.