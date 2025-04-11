Трамп ужаснулся кадрам падения вертолета с семьей в реку Гудзон

Шесть человек, включая главу испанского филиала Siemens с семьей, погибли при крушении туристического вертолета в Нью-Джерси. Трагедия произошла во время обзорного полета над Гудзоном, вблизи Манхэттена и Статуи Свободы. Власти США начали расследование обстоятельств аварии, подняв вопрос о безопасности экскурсионных рейсов в небе над мегаполисом. Президент Дональд Трамп сказал, что видеозапись инцидента ужасает .