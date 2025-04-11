Россиянам назвали способ выгодно увеличить майские праздники

Можно взять трехдневный отпуск с 5 по 7 мая, увеличив выходные до 11 дней, заявила Санина.
Россияне могу увеличить майские праздники, взяв трехдневный отпуск с 28 по 30 апреля. Это создаст девять нерабочих дней подряд с 26 апреля по 4 мая. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.
«Выгодно увеличить число выходных в майские праздники позволит трехдневный отпуск с 28 по 30 апреля — в таком случае работника ожидают девять нерабочих дней подряд, с 26 апреля по 4 мая», — передает слова Саниной RT. Она пояснила, что при расчете отпускных работодатели опираются на стоимость рабочего дня сотрудника.
В 2025 году апрель стал выгодным для отпуска с 22 рабочими днями. Также можно уйти в трехдневный отпуск с 5 по 7 мая, что увеличит число выходных до 11 дней с 1 по 11 мая, заключила Санина.