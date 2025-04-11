Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан

Напомним, что в Индию отряд Тихоокеанского флота прибыл 26 марта. В его состав вошли корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга». В акватории Бенгальского залива российские и индийские военно-морские силы провели совместные учения в рамках ежегодного формата сотрудничества «Индра Нэви».