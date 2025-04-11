Отряд кораблей ВМФ России вышел в Индийский океан

Отряд кораблей Военно-морского флота России направился в Индийский океан для выполнения задач дальнего плавания после завершения международных учений «Индра Нэви-2025». Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Согласно заявлению, российские корабли завершили программу делового визита в индийский порт Ченнаи и продолжили движение в открытое море в соответствии с планом похода. В сообщении подчёркивается, что выход отряда в Индийский океан является частью плановых мероприятий боевой подготовки.
Напомним, что в Индию отряд Тихоокеанского флота прибыл 26 марта. В его состав вошли корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга». В акватории Бенгальского залива российские и индийские военно-морские силы провели совместные учения в рамках ежегодного формата сотрудничества «Индра Нэви».
Ранее ВМФ России и ВМС Пакистана провели в Аравийском море совместное военно-морское учение типа PASSEX «Аравийский Муссон». Было проведено учение освобождением условно захваченного судна, роль которого выполнял танкер «Печенга».