В Перми заменят павильоны еще на двух остановках

На остановке «Микрорайон Нагорный» по улице Космонавта Леонова павильон демонтируется для замены на новый. На остановке «Вторчермет» изношенный павильон заменят на резервный.
Замена павильонов произойдет в течение недели.
Как сообщает городской дептранс, в ближайшее время планируется заменить павильоны на двух остановочных пунктах.
На остановке «Микрорайон Нагорный» по улице Космонавта Леонова павильон демонтируется для замены на новый. На остановке «Вторчермет» изношенный павильон заменят на резервный.
Замена павильонов произойдет в течение недели.