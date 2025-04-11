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В Перми заменят павильоны еще на двух остановках

Как сообщает городской дептранс, в ближайшее время планируется заменить павильоны на двух остановочных пунктах.

На остановке «Микрорайон Нагорный» по улице Космонавта Леонова павильон демонтируется для замены на новый. На остановке «Вторчермет» изношенный павильон заменят на резервный.

Замена павильонов произойдет в течение недели.