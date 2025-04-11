«Известия»: пострадавшая при крушении батискафа «Синдбад» россиянка умерла

Девочка, которая пострадала при крушении туристического батискафа «Синдбад» в Египте, умерла в больнице. Об этом сайту «Известия» сообщил ее отец.
По его словам, врачи констатировали смерть 9 апреля. До этого она находилась в реанимации, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Теперь число погибших при крушении «Синдбада» увеличилось до семи человек.
27 марта, у берегов египетской Хургады затонула туристическая подводная лодка, на борту которой находилось 45 человек, в том числе десять детей. Все они граждане России.
Позже главной причиной затопления батискафа Sindbad в египетской Хургаде назвали столкновение с коралловыми рифами во время туристической экскурсии.
Также сообщалось, что туристы жаловались на состояние судна еще в 2017 году. Россиянка сообщила, что организаторы поездки не инструктировали гостей и не выдавали спасательные жилеты.