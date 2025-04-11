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«Известия»: пострадавшая при крушении батискафа «Синдбад» россиянка умерла

Число погибших при крушении батискафа «Синдбад» выросло до семи.

Источник: Комсомольская правда

Девочка, которая пострадала при крушении туристического батискафа «Синдбад» в Египте, умерла в больнице. Об этом сайту «Известия» сообщил ее отец.

По его словам, врачи констатировали смерть 9 апреля. До этого она находилась в реанимации, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Теперь число погибших при крушении «Синдбада» увеличилось до семи человек.

27 марта, у берегов египетской Хургады затонула туристическая подводная лодка, на борту которой находилось 45 человек, в том числе десять детей. Все они граждане России.

Позже главной причиной затопления батискафа Sindbad в египетской Хургаде назвали столкновение с коралловыми рифами во время туристической экскурсии.

Также сообщалось, что туристы жаловались на состояние судна еще в 2017 году. Россиянка сообщила, что организаторы поездки не инструктировали гостей и не выдавали спасательные жилеты.