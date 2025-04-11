Верховный суд признал право на компенсацию за звонки с рекламой

Верховный суд России постановил, что граждане имеют право требовать компенсацию морального вреда за назойливую рекламу в виде телефонных звонков. Соответствующее решение приняла коллегия по гражданским делам высшей судебной инстанции, передают РИА Новости.
Уточняется, что Верховный суд рассмотрел иск жителя Москвы, которому банк «Русский Стандарт» неоднократно звонил с кредитными предложениями, несмотря на то, что мужчина никогда не был клиентом этого банка. После того, как истец направил официальное требование прекратить назойливые звонки, финансовое учреждение продолжило беспокоить его рекламными звонками.
В иске мужчина подчеркивал, что нежелательные звонки серьезно осложняли его жизнь, вызывали стресс и мешали работе. Требуя компенсацию в 5 тыс. рублей, он расценивал действия банка как вторжение в частную жизнь. В свою очередь, представители «Русского Стандарта» заявили, что звонки стали следствием системной ошибки, когда номер незнакомого человека случайно попал в клиентскую базу для рекламных обзвонов.
Ранее KP.RU предлагал подборку лучших программ для блокировки звонков.