Верховный суд признал право на компенсацию за звонки с рекламой

В иске мужчина подчеркивал, что нежелательные звонки серьезно осложняли его жизнь, вызывали стресс и мешали работе. Требуя компенсацию в 5 тыс. рублей, он расценивал действия банка как вторжение в частную жизнь. В свою очередь, представители «Русского Стандарта» заявили, что звонки стали следствием системной ошибки, когда номер незнакомого человека случайно попал в клиентскую базу для рекламных обзвонов.