Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два автобуса в Астане временно изменили маршруты

Если вы регулярно пользуетесь автобусами № 43 или № 73 в Астане — проверьте маршрут перед выходом, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Baigenews

В городской транспортной компании City Transportation Systems сообщили о временных изменениях.

Так, автобус № 43 теперь едет не через улицу Калдаякова, как обычно, а через улицу Нажимеденова. Причина — ремонтные работы на Калдаякова сразу в двух местах.

Автобус № 73 тоже поменял маршрут. Из-за перекрытого проезда на улице Кокарал, в районе пересечения с Тулебаева автобус теперь будет объезжать по улице Шарбакты.

К слову, изменения временные, но точные сроки пока не называются — всё зависит от завершения ремонта.