Два автобуса в Астане временно изменили маршруты

В городской транспортной компании City Transportation Systems сообщили о временных изменениях.
Так, автобус № 43 теперь едет не через улицу Калдаякова, как обычно, а через улицу Нажимеденова. Причина — ремонтные работы на Калдаякова сразу в двух местах.
Автобус № 73 тоже поменял маршрут. Из-за перекрытого проезда на улице Кокарал, в районе пересечения с Тулебаева автобус теперь будет объезжать по улице Шарбакты.
К слову, изменения временные, но точные сроки пока не называются — всё зависит от завершения ремонта.