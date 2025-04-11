«Видеозапись ужасает»: Трамп прокомментировал инцидент с падением вертолета в Гудзон

По данным властей Нью-Йорка, на борту вертолета находились шесть человек: пилот, двое взрослых и трое детей. Четверо погибли на месте, двое позже скончались в больнице. Воздушное судно принадлежало туристической компании и вылетело из Манхэттена днем 10 апреля. Через 20 минут после взлета оно рухнуло в реку Гудзон.