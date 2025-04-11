«Видеозапись ужасает»: Трамп прокомментировал инцидент с падением вертолета в Гудзон

Вечером 10 апреля вблизи американского Джерси-Сити случилась авиакатастрофа. Недалеко от Нью-Йорка потерпел крушение вертолет, который упал в реку Гудзон. Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social прокомментировал инцидент.
Глава Белого дома сообщил, что министр транспорта Шон Даффи проводит расследование в связи с крушением вертолета. Трамп заявил, что причины катастрофы будут обнародованы в ближайшее время. Он выразил соболезнования семьям погибших, назвав видеозапись инцидента ужасающей.
«Видеозапись инцидента ужасает. Да благословит Господь семьи и друзей погибших. Министр транспорта Шон Даффи и его талантливый персонал занимаются этим. Объявления о том, что именно произошло и как, будут сделаны в короткий срок», — уточнил американский лидер.
По данным властей Нью-Йорка, на борту вертолета находились шесть человек: пилот, двое взрослых и трое детей. Четверо погибли на месте, двое позже скончались в больнице. Воздушное судно принадлежало туристической компании и вылетело из Манхэттена днем 10 апреля. Через 20 минут после взлета оно рухнуло в реку Гудзон.
Первые сообщения о катастрофе появились в 15:17 по вашингтонскому времени. Вертолет Bell 206 почти полностью погрузился под воду, перевернувшись вверх дном. Спасатели оперативно прибыли на место.
Как выяснилось, среди погибших были граждане Испании — семья Агустина Эскобара, генерального директора испанского подразделения компании Siemens. Жертвами стали сам бизнесмен, его супруга и трое их детей. Личность пилота пока не установлена. New York Post подтверждает, что крушение унесло жизни всех находившихся на борту. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, в начале 2025 года США столкнулись с чередой серьезных авиационных происшествий. 28 января на авиабазе Эйельсон на Аляске разбился истребитель F-35A. На следующий день, 29 января, возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись армейский вертолет UH-60 Blackhawk и пассажирский лайнер American Airlines. В результате этой катастрофы погибли 67 человек.
Еще одним инцидентом стало крушение истребителя EA-18G Growler при посадке на авианосец «Нимиц». Экипаж не справился с управлением, и самолет упал в воды залива Сан-Диего.