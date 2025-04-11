В Находке задержаны 18 членов ОПГ, вымогавших деньги у бизнесменов

По данным следствия, трое организаторов ОПГ привлекли к преступной деятельности еще 15 человек. Они угрожали местным бизнесменам, демонстрируя огнестрельное оружие, и вымогали крупные суммы денег. В результате больше чем за год злоумышленники завладели 2,5 млн рублей.