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В Находке задержаны 18 членов ОПГ, вымогавших деньги у бизнесменов

Участники ОПГ, вымогавшие у предпринимателей деньги с февраля 2024 года, задержаны в Находке.

Участники организованной преступной группы, вымогавшие у предпринимателей деньги с февраля 2024 года, задержаны в Находке, сообщила пресс-служба краевого СУ СКР.

По данным следствия, трое организаторов ОПГ привлекли к преступной деятельности еще 15 человек. Они угрожали местным бизнесменам, демонстрируя огнестрельное оружие, и вымогали крупные суммы денег. В результате больше чем за год злоумышленники завладели 2,5 млн рублей.

В отношении 18 человек возбуждено уголовное дело. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

По месту жительства и в офисах задержанных были проведены обыски, изъяты денежные средства, банковские карты, средства связи, наркотические вещества, боевое оружие и боеприпасы. Фигурантам предъявлены обвинения. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, который уже осужден за растрату более 23 млрд рублей, предъявили обвинение в создании ОПГ.