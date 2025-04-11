Экономист назвала нюансы расчета пенсии за отпуск по уходу за ребенком

«Только первые полтора года после рождения каждого ребенка засчитываются в страховой стаж», — передает слова Анисимовой газета «Известия». Она добавила, что эти полтора года считаются застрахованным периодом, за который начисляются пенсионные баллы. Период ухода за детьми с 1,5 до трех лет не учитывается в страховой стаж, поскольку в этот время пособие не выплачивается, и взносы в пенсионный фонд не производятся.