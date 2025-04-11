Экономист назвала нюансы расчета пенсии за отпуск по уходу за ребенком

Период ухода за детьми с 1,5 до трех лет не засчитывается в стаж.
Лишь 1,5 года, которые идут сразу после рождения ребенка, учитываются в страховой стаж, влияющий на страховую пенсию. Об этом рассказала экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова.
«Только первые полтора года после рождения каждого ребенка засчитываются в страховой стаж», — передает слова Анисимовой газета «Известия». Она добавила, что эти полтора года считаются застрахованным периодом, за который начисляются пенсионные баллы. Период ухода за детьми с 1,5 до трех лет не учитывается в страховой стаж, поскольку в этот время пособие не выплачивается, и взносы в пенсионный фонд не производятся.
Также она указала, что общее количество «нестраховых» периодов, включая декреты, ограничено шестью годами, вне зависимости от числа детей. Что касается досрочной пенсии, отпуск по уходу за ребенком может быть учтен, если он начался до 6 октября 1992 года, после этой даты он уже не влияет на льготы для выхода на пенсию.