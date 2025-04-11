Мошенники начали действовать по сложным схемам: как распознать ложный звонок в домофон

Теперь мошенники могут позвониться в домофон и представиться сотрудниками управляющей компании. Они также втираются в доверие жертвы, говоря о необходимости замены кода домофона. Получив якобы недействительный или устаревший пароль, злоумышленники обрывают связь. Позже жертве поступает звонок из, как говорят мошенники, Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Они предлагают уберечь средства от аферистов.