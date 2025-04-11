Мошенники начали действовать по сложным схемам: как распознать ложный звонок в домофон

Злоумышленники с каждым разом становятся всё изворотливее. Они находят новые обманные пути, поняв, что прошлые меры уже не действуют на жертв. В МВД предупредили об очередной ловушке для россиян, передает ТАСС.
Теперь мошенники могут позвониться в домофон и представиться сотрудниками управляющей компании. Они также втираются в доверие жертвы, говоря о необходимости замены кода домофона. Получив якобы недействительный или устаревший пароль, злоумышленники обрывают связь. Позже жертве поступает звонок из, как говорят мошенники, Росфинмониторинга или правоохранительных органов. Они предлагают уберечь средства от аферистов.
Поверив, жертва открывает отправленный на телефон или почту файл. После — мошенники заставляют приложить карту к NFC-модулю телефона. Незнающий человек не догадается, что это — обман. Однако именно так мошенники устанавливают на телефон жертвы вредоносную программу и получают копию банковской карты.
Чаще всего аферисты орудуют в Telegram. Именно в этом мессенджере появляются магазины, якобы предлагающие технику или одежду. Однако деньги поступают мошенникам.