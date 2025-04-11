В Иркутской области ураган начался из-за перепада температур и давления

В Иркутской области 5 апреля 2025 года разбушевался ураганный ветер, порывы которого достигали 34 метров в секунду. Из-за непогоды началось множество пожаров, шифер слетал с крыш, сносило остановки. КП-Иркутск обратилась за комментарием к начальнику Иркутского Гидрометцентра Юлии Яньковой и узнала, что же стало причиной непогоды.
— На территории региона проходил глубокий циклон, который начался в северных районах, а после дошел и до остальных. Усилению ветра до опасных значений способствовали большие перепады температур и давления, — рассказала Юлия Янькова.
В ближайшее время такого урагана не ожидается, однако ветер все же будет дуть, порывы достигнут 15−18 м/с. К хорошим новостям — в регионе 14 и 15 апреля воздух прогреется выше 20 градусов за исключением северных территорий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Вихоревке восстанавливают лес после прошлогодних пожаров.