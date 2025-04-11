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В Башкирии за сутки в двух реках поднялся уровень воды

В Башкирии за сутки зафиксирован подъем уровня воды в двух реках.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Как следует из оперативной сводки председателя госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, наибольшие подъемы уровня воды отмечаются на реке Ай в селе Метели Дуванского района, динамика уровня воды за сутки +21 см, на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, динамика уровня воды за сутки +21 см и на реке Белой в городе Уфе, динамика уровня воды за сутки +18 см.

Снижение уровня воды зафиксировано на реке Лемезы в селе Нижние Лемезы Иглинского района, снижение уровня воды за сутки на 29 см и на реке Нугуш в хуторе Андреевский Мелеузовского района, снижение уровня воды за сутки на 18 см.

Всего за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило одно сообщение, связанное с весенним половодьем. На контроле остаются две ситуации в Уфе и Чишминском районе.

Что касается водохранилищ, на сегодняшний день Нугушское водохранилище наполнено, до наполнения Юмагузинского водохранилища остается 1,2 метра, а Павловского водохранилища — 4,3 метра, сообщил Кирилл Первов.