В Башкирии за сутки в двух реках поднялся уровень воды

Как следует из оперативной сводки председателя госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, наибольшие подъемы уровня воды отмечаются на реке Ай в селе Метели Дуванского района, динамика уровня воды за сутки +21 см, на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, динамика уровня воды за сутки +21 см и на реке Белой в городе Уфе, динамика уровня воды за сутки +18 см.
Снижение уровня воды зафиксировано на реке Лемезы в селе Нижние Лемезы Иглинского района, снижение уровня воды за сутки на 29 см и на реке Нугуш в хуторе Андреевский Мелеузовского района, снижение уровня воды за сутки на 18 см.
Всего за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило одно сообщение, связанное с весенним половодьем. На контроле остаются две ситуации в Уфе и Чишминском районе.
Что касается водохранилищ, на сегодняшний день Нугушское водохранилище наполнено, до наполнения Юмагузинского водохранилища остается 1,2 метра, а Павловского водохранилища — 4,3 метра, сообщил Кирилл Первов.