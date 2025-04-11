В Башкирии за сутки в двух реках поднялся уровень воды

Как следует из оперативной сводки председателя госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, наибольшие подъемы уровня воды отмечаются на реке Ай в селе Метели Дуванского района, динамика уровня воды за сутки +21 см, на реке Уфе в селе Верхний Суян Караидельского района, динамика уровня воды за сутки +21 см и на реке Белой в городе Уфе, динамика уровня воды за сутки +18 см.