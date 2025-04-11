Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки

Местный находкинский телеканал «Восток ТВ» опубликовал видео местной жительницы, которая сняла перевалку угля. На кадрах видно, как с угольных куч поднимается пыль. Автор видео говорит, что ее поливают водой и всё это стекает в бухту, а угольная пыль оседает на окрестных жилых домах.