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Прокуратура проверит данные о нарушениях при перевалке угля в порту Находки

Прокуратура начала проверку после видео с перевалкой пылящего угля в Находке.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 11 апр — РИА Новости. Транспортная прокуратура организовала проверку информации о нарушениях при перевалке угля в морском порту Находки Приморского края, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Местный находкинский телеканал «Восток ТВ» опубликовал видео местной жительницы, которая сняла перевалку угля. На кадрах видно, как с угольных куч поднимается пыль. Автор видео говорит, что ее поливают водой и всё это стекает в бухту, а угольная пыль оседает на окрестных жилых домах.

«По поручению Дальневосточного транспортного прокурора Александра Воронина Находкинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, к участию в которой привлечены специалисты органов государственного контроля (надзора)», — говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс прокурорского реагирования, виновных привлекут к ответственности.