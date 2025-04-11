В Уфе временно закроют проезд у НИИ «Транснефть»

В Уфе 13 апреля с 8 до 20 часов закроют проезд у НИИ «Транснефть» (пр. Октября, 144/3). Речь идет об участке от проспекта Октября до улицы Российской.
Ограничения связаны с проведением работ по укладке выравнивающего слоя асфальта, пояснили в мэрии.
Речь идет об участке от проспекта Октября до улицы Российской.
В Уфе 13 апреля с 8 до 20 часов закроют проезд у НИИ «Транснефть» (пр. Октября, 144/3). Речь идет об участке от проспекта Октября до улицы Российской.
Ограничения связаны с проведением работ по укладке выравнивающего слоя асфальта, пояснили в мэрии.