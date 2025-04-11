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В Уфе временно закроют проезд у НИИ «Транснефть»

Речь идет об участке от проспекта Октября до улицы Российской.

Источник: Мэрия Уфы

В Уфе 13 апреля с 8 до 20 часов закроют проезд у НИИ «Транснефть» (пр. Октября, 144/3). Речь идет об участке от проспекта Октября до улицы Российской.

Ограничения связаны с проведением работ по укладке выравнивающего слоя асфальта, пояснили в мэрии.