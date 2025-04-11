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Космонавтам создали VR-очки для «присутствия» на религиозных службах

Космонавтам разработали VR-очки, позволяющие виртуально присутствовать на религиозных службах. Об этом рассказал врач-психолог, заведующий лабораторией психофизиологического обеспечения полетов и экстремальной деятельности Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Рюмин.

Специалисты создали контент с записями служб разных конфессий.

Космонавтам разработали VR-очки, позволяющие виртуально присутствовать на религиозных службах. Об этом рассказал врач-психолог, заведующий лабораторией психофизиологического обеспечения полетов и экстремальной деятельности Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Рюмин.

«Мои коллеги из другой лаборатории ИМБП создали контент в виде записанных служб различных религиозных конфессий», — передает слова Рюмина ТАСС. Он добавил, что духовная поддержка важна для человека.

Космонавты таким образом смогут получать «духовную пищу». Однако для этого необходимо наличие социального запроса, так как такую поддержку нельзя навязывать, заключил Рюмин.