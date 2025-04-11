Почти 200 единиц техники вывели на борьбу со снегом в Свердловской области

За прошедшие сутки в регионе выпало несколько сантиметров снега, а местами выпавший накануне дождь превратился в гололед. На уборку дорог Свердловской области вывели почти 200 единиц техники, на ключевые трассы региона — усиленные звенья дорожных машин.