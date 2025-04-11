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Почти 200 единиц техники вывели на борьбу со снегом в Свердловской области

На главных трассах региона работают усиленные звенья дорожных машин.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 100% 755 мм рт. ст. +11°
Источник: «АиФ-Урал»

За прошедшие сутки в регионе выпало несколько сантиметров снега, а местами выпавший накануне дождь превратился в гололед. На уборку дорог Свердловской области вывели почти 200 единиц техники, на ключевые трассы региона — усиленные звенья дорожных машин.

Всего задействовано 148 комбинированных дорожных машин, 7 автомобилей с отвалом, 15 автогрейдеров, 19 единиц другой техники. Израсходовано около 3,5 тысячи тонн пескосоляной смеси для ликвидации зимней скользкости.

«Ограничений движения, связанных с неблагоприятными дорожными условиями, не зарегистрировано», — сообщает департамент информационной политики.