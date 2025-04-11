Бывший губернатор Севастополя предстал перед британским судом: что ему грозит

Лондонский суд района Сазерк готовится огласить приговор бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову, обвиняемому в нарушении антироссийских санкций. Судебный процесс, начавшийся 17 марта, продлился чуть более трех недель. Вместе с экс-чиновником по делу проходили его супруга Екатерина и брат Алексей.
Овсянникова признали виновным по шести эпизодам, связанным с обходом санкций, и двум статьям о легализации денежных средств. По данным РИА Новости, оглашение приговора назначено на пятницу, 11 апреля. Заседание пройдет с 10:00 до 13:00 по местному времени. Решение суда также будет объявлено Алексею Овсянникову. Отмечается, что супругу экс-губернатора полностью оправдали.
Напомним, что в январе 2023 года Овсянников получил британский паспорт, хотя все еще находился под санкциями. Обвинение утверждает, что он предоставил ложные сведения для открытия банковского счета, на который его жена направила 76 тысяч фунтов стерлингов.
К февралю 2023 года Евросоюз исключил Овсянникова из санкционного списка, однако Великобритания сохранила ограничительные меры. В январе 2024 года экс-губернатора задержали в Лондоне, а в марте состоялись предварительные слушания.
На период следствия подсудимого отпустили под залог с рядом ограничений: ночной комендантский час с 21:00 до 08:00, электронный мониторинг перемещений, ежедневная отметка в полиции и запрет на приближение к транспортным узлам. Овсянников также лишился российского и британского паспортов и права покидать страну.
Дмитрий Овсянников возглавлял Севастополь с сентября 2017 по июль 2019 года, а затем до апреля 2020 года занимал должность заместителя министра промышленности и торговли РФ. Теперь ему предстоит услышать окончательный вердикт британского правосудия.
В феврале 2024 года посольство России в Великобритании обратилось к Министерству иностранных дел королевства с требованием обеспечить доступ к задержанному. В диппредставительстве потребовали уведомить российскую сторону о причинах ареста экс-губернатора и его местонахождении, а также предоставить ему переводчика и адвоката. Все это входит в обязанности британской стороны, отметили в посольстве.
Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков отмечал, что ситуация с задержанием бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в Лондоне стала поучительной для всех, кто решил покинуть Россию.