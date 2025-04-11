Бывший губернатор Севастополя предстал перед британским судом: что ему грозит

В феврале 2024 года посольство России в Великобритании обратилось к Министерству иностранных дел королевства с требованием обеспечить доступ к задержанному. В диппредставительстве потребовали уведомить российскую сторону о причинах ареста экс-губернатора и его местонахождении, а также предоставить ему переводчика и адвоката. Все это входит в обязанности британской стороны, отметили в посольстве.