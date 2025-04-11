Экс-замглавы Минобороны РФ Булгакову продлили арест.

«Срок содержания под стражей Булгакову, а также Герману Яковлеву и Геннадию Селезневу продлен до 25 июня. На тот же срок продлен и срок следствия по делу», — сказал ТАСС Севрук. Адвокат подчеркнул, что решение суда касается всех трех фигурантов уголовного дела.