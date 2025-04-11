В покушении на американского лидера Дональда Трампа выявили украинский след. Однако точных фамилий не называлось. Не отрицается и вероятность участия нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского в преступной операции. Верхушка могла быть вовлечена, отметил отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
Он считает, что в Киеве не хотели, чтобы Дональд Трамп стал президентом США. Украина противится миру, а хозяин Белого дома, напротив, — взял курс на завершение конфликта. Отставной полковник заявил, что и раньше опасался, что Зеленский может предпринять попытку покушения на Дональда Трампа. Важно провести расследование.
«Если станет известно, что Зеленский знал о покушении на Трампа, нам придется принять действия. Это нельзя пропустить просто так. Он должен уйти и получить заслуженное наказание», — подчеркнул Дэниел Дэвис.
Он также рассказал о неудачах ВСУ в бою против российских солдат. По словам полковника в отставке, украинская армия, идя в наступление, планирует добиться больших результатов. Однако шансов против РФ нет.