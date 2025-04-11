Он считает, что в Киеве не хотели, чтобы Дональд Трамп стал президентом США. Украина противится миру, а хозяин Белого дома, напротив, — взял курс на завершение конфликта. Отставной полковник заявил, что и раньше опасался, что Зеленский может предпринять попытку покушения на Дональда Трампа. Важно провести расследование.