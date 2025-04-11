У пяти категорий россиян в мае увеличатся пенсии

«Во-первых, по указу президента будет осуществлена выплата в размере 80 тысяч рублей инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания», — передает слова Балынина «Газета.Ru». Он отметил, что в эту категорию также входят вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в войне с Финляндией, Великой Отечественной войне и войне с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.