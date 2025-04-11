Мэр Самары Иван Носков встретился с советом ветеранов СВО

Глава Самары Иван Носков провел встречу с советом ветеранов СВО, который создали по его инициативе. На встрече обсудили развитие спорта, в том числе адаптивного, в областной столице. Иван Носков выразил уверенность, что ветераны смогут настоящей движущей силой.
— Сейчас на государственном уровне создается «единое окно», которое позволило бы всем заинтересованным людям получить информацию и услуги по адаптивному спорту, — отметил Иван Носков в своем телеграм-канале и подчеркнул, что спорт является хорошим способом адаптироваться к мирной жизни.
Ветераны СВО в Самаре могут тренироваться в 14 спортивных учреждениях. Им доступны занятия адаптивными видами спорта — и плавание, и пулевая стрельба, и слэдж-хоккей, и др. Пять членов совета ветеранов СВО Самары стали участниками сборной региона по следж-хоккею и стали бронзовыми призерами «Кубка Защитников Отечества».
Список доступных для ветеранов СВО видео спорта будут расширять, в том числе за счет современных технологий. Для этого будут увеличивать штат тренеров и проводить их переподготовку. Иван Носков поручил проверить, есть ли доступ для людей с ОВЗ, к имеющимся спортивным учреждениям, а если нет — исправить это. А после совещания члены совета ветераном могли задать вопросы представителям главного БМСЭ и центра «Работа России», также проконсультироваться с юристом.
В 2025 году в России на развитие адаптивного спорта выделят 2,8 миллиардов рублей. Предложения по конкретным мероприятиям обсудили на заседании с участием комиссии госсовета РФ «Физическая культура и спорт».