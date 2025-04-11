Мэр Самары Иван Носков встретился с советом ветеранов СВО

Список доступных для ветеранов СВО видео спорта будут расширять, в том числе за счет современных технологий. Для этого будут увеличивать штат тренеров и проводить их переподготовку. Иван Носков поручил проверить, есть ли доступ для людей с ОВЗ, к имеющимся спортивным учреждениям, а если нет — исправить это. А после совещания члены совета ветераном могли задать вопросы представителям главного БМСЭ и центра «Работа России», также проконсультироваться с юристом.