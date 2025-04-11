Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ДВЖД возобновляет движение «дачных» электричек из Хабаровска

Перевозчик выводит на линию четыре электропоезда.

Источник: ДВЖД

В преддверии дачного сезона в Хабаровском крае с 12 апреля запустят четыре новых пригородных поезда, которые парами будут ходить в Кругликово и Николаевку Еврейской автономной области, где много садоводческих товариществ и дачных посёлков жителей региональной столицы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Расписание одного из поездов изменится: поезд Хабаровск — Волочаевка-1 будет отправляться не в 9:12 утра, а в 16:50 дня по местному времени, — уточнили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Чтобы пассажирам было удобнее, на популярных направлениях увеличат количество вагонов в поездах. Для получения более детальной информации пассажиры могут посетить сайт Российских железных дорог.