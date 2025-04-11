ДВЖД возобновляет движение «дачных» электричек из Хабаровска

В преддверии дачного сезона в Хабаровском крае с 12 апреля запустят четыре новых пригородных поезда, которые парами будут ходить в Кругликово и Николаевку Еврейской автономной области, где много садоводческих товариществ и дачных посёлков жителей региональной столицы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».