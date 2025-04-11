ДВЖД возобновляет движение «дачных» электричек из Хабаровска

В преддверии дачного сезона в Хабаровском крае с 12 апреля запустят четыре новых пригородных поезда, которые парами будут ходить в Кругликово и Николаевку Еврейской автономной области, где много садоводческих товариществ и дачных посёлков жителей региональной столицы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Расписание одного из поездов изменится: поезд Хабаровск — Волочаевка-1 будет отправляться не в 9:12 утра, а в 16:50 дня по местному времени, — уточнили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.
Чтобы пассажирам было удобнее, на популярных направлениях увеличат количество вагонов в поездах. Для получения более детальной информации пассажиры могут посетить сайт Российских железных дорог.