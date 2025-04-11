Сняли крышу, сбросили украшения: в Миассе начали разбирать дом-памятник

В Миассе начали незаконно демонтировать здание-памятник — «Дом Жарова» на улице Свердлова. Рабочие успели разобрать крышу, разрушить перекрытия, снесли деревянный пристрой и сняли декоративные элементы с фасада.
После известия о работах к дому приехали сотрудники полиции и прокуратуры, а также председатель областного Госкомитета охраны объектов культурного наследия Алексей Федичкин.
— Составлен акт, фиксирующий нарушения, готовится предписание с требованием приостановить работы и восстановить исторический облик объекта культурного наследия, — сообщили в пресс-службе Госкомитета.
Предписание готовятся как можно быстрее вручить владельцу здания. Кроме того, в полицию подали заявление о повреждении объекта культурного наследия.
Двухэтажный дом был построен в конце девятнадцатого-начале двадцатого века. Здание сильно пострадало от времени. В каталоге памятников федерального министерства культуры состояние дома определено как неудовлетворительное.