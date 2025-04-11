Гололедица и осадки ожидаются в Беларуси в пятницу

В Минске и Витебске в пятницу будет облачно с прояснениями и пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столик термометра в этих городах поднимется до отметки +2…+4°C. Ветер юго-западный 5−10 м/с.