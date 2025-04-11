Гололедица и осадки ожидаются в Беларуси в пятницу

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Утром и днем на большей части территории страны пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Днем местами возможен слабый туман.
На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер днем юго-западный 5−10 м/с. Дневная температура воздуха составит +1…+7°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, затруднение движения транспорта. Гололедица увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и повышает риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Витебске в пятницу будет облачно с прояснениями и пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столик термометра в этих городах поднимется до отметки +2…+4°C. Ветер юго-западный 5−10 м/с.
В Бресте, Гомеле и Могилеве установится переменная облачность. В Бресте временами пройдут небольшие осадки, в основном дождь, а в Гомеле и Могилеве осадки не ожидаются. В областных центрах воздух прогреется до +4…+6°C. Ветер юго-западный 5−10 м/с.
В Гродно прогнозируются схожие погодные условия: облачность с прояснениями, временами небольшой дождь, +5…+7°C, ветер юго-западный 5−10 м/с.
Народные приметы на 11 апреля
Согласно народному календарю, 11 апреля отмечается Берещенье. Название праздника напрямую связано с березой — деревом жизни, света и здоровья.
Народные приметы:
- быстро движущиеся высокие облака — к ясной и теплой погоде;
- если с утра тучи нависли, как горы, — к вечеру, скорее всего, пойдет дождь;
- галки сбиваются в стаи и летают низко — к ненастью;
- если сороки вьют гнезда низко к земле — значит, летом грозы будут частые;
- если береза обильно плачет весной — лето будет дождливым;
- много лебедей — весна порадует теплом;
- береза покрывается листвой раньше ольхи — лето будет сухим, а если наоборот — сезон будет мокрым и пасмурным;
- быстро и ровно движущиеся облака в одном направлении предвещают наступление жары;
- слишком ранняя гроза сулит похолодание в ближайшее время.