Актуальная информация по паводку в Башкирии на утро 11 апреля

За последние сутки в Систему-112 поступило одно сообщение, связанное с весенним половодьем. Всего с начала паводкоопасного периода — 550 обращений. Как сообщил председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики Кирилл Первов, на контроле остаются две ситуации в Уфе и Чишминском районе.