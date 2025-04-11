Актуальная информация по паводку в Башкирии на утро 11 апреля

За последние сутки в Систему-112 поступило одно сообщение, связанное с весенним половодьем. Всего с начала паводкоопасного периода — 550 обращений. Как сообщил председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям республики Кирилл Первов, на контроле остаются две ситуации в Уфе и Чишминском районе.
Наибольший подъем уровня воды отмечен:
— на реке Ай в селе Метели (+21 см, текущий уровень 407 см);
— на реке Уфе в селе Верхний Суян (+21 см, 517 см);
— на реке Белой в Уфе (+18 см, 436 см).
Положительная динамика наблюдается на реках Лемеза (-29 см) и Нугуш (-18 см).
Нугушское водохранилище заполнено полностью, до предельного уровня Юмагузинского остается 1,2 метра, Павловскому до наполнения не хватает 4,3 метра.
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