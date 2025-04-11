Из Иркутской области с начала года вывезли более миллиона кубометров древесины

С территории Приангарья за пределы страны вывезено более 1,2 миллиона куб. метров леса с начала 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, только в марте экспортировали 505,9 тыс. куб. м., причем 78% из них были направлены в Китай. А в Казахстан перевезли более 23 тысяч сеянцев хвойных пород, которые необходимы для восстановления леса.
— Объем внутрироссийского оборота древесины в Приангарье с начала года составил 364 тыс. куб. м, из них за март — 116 тыс. куб. м. Основная часть (64%) пришлась на перемещение круглой древесины внутри области, а оставшиеся 36% были отправлены в другие регионы страны, — сообщают в пресс-службе Управления.
Отметим, что специалисты занимаются выдачей сертификатов на лесоматериалы, на сегодняшний день оформлено более 22 тысяч документов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что цена на поддержанные авто в Приангарье снизилась на 2,8% за месяц.