Из Иркутской области с начала года вывезли более миллиона кубометров древесины

С территории Приангарья за пределы страны вывезено более 1,2 миллиона куб. метров леса с начала 2025 года. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, только в марте экспортировали 505,9 тыс. куб. м., причем 78% из них были направлены в Китай. А в Казахстан перевезли более 23 тысяч сеянцев хвойных пород, которые необходимы для восстановления леса.