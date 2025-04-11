Россиянам объяснили, почему Луна может стать перспективным местом добычи редких металлов

Луна может стать перспективным местом для добычи редких и редкоземельных металлов, необходимых в высоких технологиях. Об этом рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый.
— Луна очень хорошее место для их добычи. Во-первых, там есть естественные ресурсы Луны, а, во-вторых, поверхность спутника все время бомбардировалась астероидами, часть из них металлические, несут молибден, титан, ванадий, включая платину. Надо только знать, где копать и искать, — цитирует слова Зеленого сайт KP.RU.
Ученый рассказал, что однажды предложил институту «Гиредмет» подумать о добыче редкоземельных металлов на Луне. Сначала идею восприняли как шутку, но позже специалисты заинтересовались. По словам Зеленого, интерес к лунным ресурсам может серьезно возрасти.
— За этим будущее, потому что на Земле эти ресурсы рано или поздно будут исчерпаны, — поделился эксперт.