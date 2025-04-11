Россиянам объяснили, почему Луна может стать перспективным местом добычи редких металлов

— Луна очень хорошее место для их добычи. Во-первых, там есть естественные ресурсы Луны, а, во-вторых, поверхность спутника все время бомбардировалась астероидами, часть из них металлические, несут молибден, титан, ванадий, включая платину. Надо только знать, где копать и искать, — цитирует слова Зеленого сайт KP.RU.