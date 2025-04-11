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South China Morning Post: лидеры ЕС хотят посетить Пекин в конце июля

Европейские лидеры могут посетить Китай в июле 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Высшие представители Евросоюза намерены совершить визит в китайскую столицу в конце июля 2025 года. По данным информированных источников, в ходе визита запланированы переговоры с Председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом пишет издание South China Morning Post.

«Лидеры Европейского союза планируют отправиться в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпином в конце июля», — передает издание.

По информации газеты, Си Цзиньпин не имеет желания посещать Брюссель из-за согласия председатель Европейского совета Антониу Кошты и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен отправиться в Пекин для личной встречи с китайским лидером.

При этом Отмечается, Китай еще не опубликовал официальное подтверждение даты будущего визита.

Ранее KP.RU писал, что Китай и Европа обсуждают возможность республики участвовать в потенциальной «миротворческой миссии» на Украине.