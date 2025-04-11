В России загонят в рамки закона ИИ с неприемлемым уровнем риска: вот как собираются защищать россиян от опасных технологий

В России собираются утвердить государственное регулирование искусственного интеллекта. Сегодня в экспертном сообществе и властных структурах обсуждают проект, которым предполагается запретить использование систем ИИ, которые представляют собой неприемлемый уровень риска. Об этом сообщает РБК.
«Участники рынка, эксперты и депутаты обсуждают проект госрегулирования ИИ. Он запрещает системы с неприемлемым уровнем риска, вводит маркировку контента и ответственность разработчиков за вред, нанесенный нейросетями», — сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Документ, отмечает издание, уже изучили и обсудили рабочие группы Госдумы, «Деловой России», а также вопрос поднимался на разных отраслевых дискуссионных площадках.
Ранее ученые всего мира призывали запретить искусственный интеллект, поскольку он способен погубить человечество.
Кроме того, исследователи выяснили, что искусственный интеллект может передавать тайные сообщения, которые прочтет только другая машина. О чем они говорят, никто не знает.
Также сайт KP.RU сообщал, что в развитии ИИ наступает критический момент: нейросети начинают жить по законам естественного отбора Дарвина. Мнения ученых об этом разные, но в целом все тревожно.