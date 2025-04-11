Слуцкий попросил МВД помочь узбекистанцу, участвовавшему в СВО

«Он (Кирилл Загородников — ред.) прошёл огонь и воду, преодолел все испытания, мужественно защищая свою страну — Россию, и в итоге ему отказывают в гражданстве. Мало того, что в Узбекистане его притесняли как русского, так после этого ему ещё приходится бороться с бюрократами. Выходцы из Средней Азии получают не только гражданство по упрощённой схеме, но и квартиры, в то время как русскому парню не могут дать даже паспорт. Это откровенный беспредел и издевательство над русским народом. Направлю запрос в МВД», — сказал Слуцкий.