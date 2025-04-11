Суд в Лондоне 11 апреля вынесет приговор экс-главе Севастополя Овсянникову

Как сообщалось ранее, Дмитрий Овсянников был арестован в феврале 2024 года после того, как британские правоохранители обнаружили у него крупную сумму наличных. Однако вскоре его отпустили под залог. Стоит отметить, что он находится под британскими санкциями с 2017 года, что запрещает ему проводить любые финансовые операции в стране. Кроме того, обвинение утверждает, что в январе 2023 года Овсянников получил британский паспорт, используя ложные сведения для открытия банковского счёта.