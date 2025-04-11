Роспотребнадзор: на пляжах Анапы и Темрюкского района найдены отклонения от норм

Официального санитарного заключения о безопасности пляжей в Крыму и Краснодарском крае, в частности в Анапе, после аварии с танкерами пока нет, сроки его готовности не определены. Об этом 9 апреля сообщил начальник управления Роспотребнадзора Тимур Мурагимов на круглом столе в Совете Федерации.