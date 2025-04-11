Роспотребнадзор: на пляжах Анапы и Темрюкского района найдены отклонения от норм

Специалисты обследовали 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе. Проверки проводились с февраля по апрель 2025 года. За этот период было взято более 8 тыс. проб и проведено свыше 17 тыс. исследований.
В Роспотребнадзоре также отметили, что в морской воде акватории пляжей в зоне чрезвычайной ситуации периодически фиксируются загрязнения.
При этом в других курортных зонах — Сочи, Туапсинском муниципальном округе, Геленджике, муниципальном образовании Лазаревское, Новороссийске, Республике Крым и Севастополе — нарушений качества атмосферного воздуха, морской воды и песка не обнаружено.
Специалисты продолжают ежедневный лабораторный контроль окружающей среды и рыбной продукции в Краснодарском крае и Республике Крым.
Официального санитарного заключения о безопасности пляжей в Крыму и Краснодарском крае, в частности в Анапе, после аварии с танкерами пока нет, сроки его готовности не определены. Об этом 9 апреля сообщил начальник управления Роспотребнадзора Тимур Мурагимов на круглом столе в Совете Федерации.
15 декабря 2024 году в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего произошел разлив топлива. В море попало около 3 тыс. т мазута.