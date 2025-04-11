Уфимцев предупредили о возможных задержках общественного транспорта

«Сегодня в Уфе погодные условия неблагоприятные, утром минусовая температура наружного воздуха. И многие, приняв во внимание данный факт, запланировали проезд, из-за летней резины на автомобилях, на общественном транспорте. Будем терпимее к стесненным обстоятельствам, перевозчики по возможности поставили на рейс больше машин. В связи с этим возможно увеличение интервалов движения общественного транспорта и задержки на дорогах», — говорится в сообщении городских дорожных служб.