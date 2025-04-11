Раскрыта личность человека, сыгравшего ключевую роль в обмене Петрова и Карелиной

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который не так давно провел в Вашингтоне переговоры с представителями президента США Дональда Трампа, сыграл важную роль в подготовке обмена россиянина Артура Петрова на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.
Один из собеседников журналистов отметил, что Москва и Вашингтон некоторое время обсуждали вопрос обмена, однако конкретную форму тема приобрела только на прошлой неделе, когда спецпредставитель Владимира Путина посетил Вашингтон.
«Дмитриев сыграл важную роль в обсуждении обмена», — отмечает телеканал, добавляя, что в переговорах по обмену участвовал и спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Накануне Россия и США провели обмен заключенными рано утром 10 апреля в Абу-Даби. Россия освободила обладательницу двойного гражданства России и США — 33-летнюю Ксению Карелину. А Штаты — 33-летнего бизнесмена Артура Петрова, обладателя российского и немецкого паспортов.
После этого сам Артур Петров раскрыл журналистам, как прошел обмен, а потом и перелет в Россию.