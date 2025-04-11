Раскрыта личность человека, сыгравшего ключевую роль в обмене Петрова и Карелиной

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который не так давно провел в Вашингтоне переговоры с представителями президента США Дональда Трампа, сыграл важную роль в подготовке обмена россиянина Артура Петрова на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.