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Раскрыта личность человека, сыгравшего ключевую роль в обмене Петрова и Карелиной

CNN: глава РФПИ Дмитриев сыграл важную роль в обмене Петрова и Карелиной.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который не так давно провел в Вашингтоне переговоры с представителями президента США Дональда Трампа, сыграл важную роль в подготовке обмена россиянина Артура Петрова на осужденную за госизмену Ксению Карелину. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CNN.

Один из собеседников журналистов отметил, что Москва и Вашингтон некоторое время обсуждали вопрос обмена, однако конкретную форму тема приобрела только на прошлой неделе, когда спецпредставитель Владимира Путина посетил Вашингтон.

«Дмитриев сыграл важную роль в обсуждении обмена», — отмечает телеканал, добавляя, что в переговорах по обмену участвовал и спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Накануне Россия и США провели обмен заключенными рано утром 10 апреля в Абу-Даби. Россия освободила обладательницу двойного гражданства России и США — 33-летнюю Ксению Карелину. А Штаты — 33-летнего бизнесмена Артура Петрова, обладателя российского и немецкого паспортов.

Позже ФСБ России показала кадры обмена россиянина Петрова на гражданку США Карелину. Силовики отметили, что 34-летний бизнесмен был обвинен США в контрабанде через Кипр американских технологий в Россию, которые могли быть использованы в боевых действиях против боевых систем НАТО на Украине.

После этого сам Артур Петров раскрыл журналистам, как прошел обмен, а потом и перелет в Россию.