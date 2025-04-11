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Топ-5 новостей в Молдове 11 апреля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 11 апреля 2025 года.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 100% 755 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

1. Обнадёживающие прогнозы синоптиков: Дожди в Молдове заканчиваются, заморозки — еще на сутки и скоро потеплеет.

2. Ответочка: Из-за решения закрыть Aventura Park в Кишиневе владелец аттракционов подал в суд на администрацию Moldexpo.

3. ПАС своих бросает: К чему приведет отмена руководством США финансирования провластных СМИ в Молдове — а это аж 32 млн долларов.

4. Хладнокровно убил двоих детей, получил пожизненное, но был выпущен на свободу ПАС: Власти Молдовы сами совершили коварное преступление, отпуская на свободу детоубийц.

5. Два года назад ПАС переименовал молдавский язык в румынский: «Мы сами себя разрушаем» — эксперт.