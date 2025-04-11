Топ-5 новостей в Молдове 11 апреля

1. Обнадёживающие прогнозы синоптиков: Дожди в Молдове заканчиваются, заморозки — еще на сутки и скоро потеплеет.
2. Ответочка: Из-за решения закрыть Aventura Park в Кишиневе владелец аттракционов подал в суд на администрацию Moldexpo.
3. ПАС своих бросает: К чему приведет отмена руководством США финансирования провластных СМИ в Молдове — а это аж 32 млн долларов.
4. Хладнокровно убил двоих детей, получил пожизненное, но был выпущен на свободу ПАС: Власти Молдовы сами совершили коварное преступление, отпуская на свободу детоубийц.
5. Два года назад ПАС переименовал молдавский язык в румынский: «Мы сами себя разрушаем» — эксперт.