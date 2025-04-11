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РБК: проект о запрете ИИ с угрожающим уровнем риска разработан в России

В России разработан проект законодательного регулирования искусственного интеллекта.

Проект законодательного регулирования искусственного интеллекта (ИИ) разработан в России, пишет РБК.

Законопроектом «О регулировании систем искусственного интеллекта в России» предлагается ввести понятия ИИ, технологий и систем ИИ, а также требования к маркировку систем ИИ и классификацию систем ИИ по уровню риска: неприемлемый, высокий, ограниченный и минимальный. Предлагается запретить в России разработку и эксплуатацию систем ИИ, которые относятся к категории с неприемлемым уровнем риска.

Авторы инициативы также призвали установить ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу для лиц, которые участвуют в разработке и эксплуатации систем ИИ.

Предлагается также для определения принадлежности прав на результат интеллектуальной деятельности, созданный с применением ИИ, ориентироваться на «существенный творческий вклад человека».

В случае принятия проекта без изменений операторы и разработчики систем ИИ должны будут в течение года после вступления документа в силу выполнить его требования.

Эксперт Александр Морозов ранее спрогнозировал появление мозгоподобных нейросетей в будущем.

Эксперт Юлиана Нам отметила, что российские нейросети местами сильно превосходят зарубежные аналоги.