РБК: проект о запрете ИИ с угрожающим уровнем риска разработан в России

Законопроектом «О регулировании систем искусственного интеллекта в России» предлагается ввести понятия ИИ, технологий и систем ИИ, а также требования к маркировку систем ИИ и классификацию систем ИИ по уровню риска: неприемлемый, высокий, ограниченный и минимальный. Предлагается запретить в России разработку и эксплуатацию систем ИИ, которые относятся к категории с неприемлемым уровнем риска.