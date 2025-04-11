РБК: проект о запрете ИИ с угрожающим уровнем риска разработан в России

Проект законодательного регулирования искусственного интеллекта (ИИ) разработан в России, пишет РБК.
Законопроектом «О регулировании систем искусственного интеллекта в России» предлагается ввести понятия ИИ, технологий и систем ИИ, а также требования к маркировку систем ИИ и классификацию систем ИИ по уровню риска: неприемлемый, высокий, ограниченный и минимальный. Предлагается запретить в России разработку и эксплуатацию систем ИИ, которые относятся к категории с неприемлемым уровнем риска.
Авторы инициативы также призвали установить ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу для лиц, которые участвуют в разработке и эксплуатации систем ИИ.
Предлагается также для определения принадлежности прав на результат интеллектуальной деятельности, созданный с применением ИИ, ориентироваться на «существенный творческий вклад человека».
В случае принятия проекта без изменений операторы и разработчики систем ИИ должны будут в течение года после вступления документа в силу выполнить его требования.
Эксперт Александр Морозов ранее спрогнозировал появление мозгоподобных нейросетей в будущем.
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