За неделю в Башкирии взлетели цены на капусту, картофель и свеклу

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 31 марта по 7 апреля килограмм белокочанной капусту подорожал на 8,7%. На этой неделе его средняя цена составила 55,54 рублей. Также жителям республики на 7,73% больше придется отдать за картофель (средняя цена — 65,40 рубля) и на 6,63% за столовую свеклу (51,53 рубля).