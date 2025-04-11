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За неделю в Башкирии взлетели цены на капусту, картофель и свеклу

В Башкирии подорожали капуста, картофель и свекла.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за неделю подорожали капуста, картофель и свекла. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.

Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 31 марта по 7 апреля килограмм белокочанной капусту подорожал на 8,7%. На этой неделе его средняя цена составила 55,54 рублей. Также жителям республики на 7,73% больше придется отдать за картофель (средняя цена — 65,40 рубля) и на 6,63% за столовую свеклу (51,53 рубля).

Однако на этой неделе на 4,21% подешевели куриные яйца (средняя цена — 83,17 рубля), на 2,24% — пшеничная мука (43,28 рубля), на 1,8% — помидоры (267,54 рублей).

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