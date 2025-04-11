Омичка оштрафована на 53 000 рублей за чужую ленту от комаров

67-летняя предпринимательница из Омска заплатила штраф в 53 тысячи рублей за продажу липких лент от мух и комаров с чужим товарным знаком «Чистый дом. Спокойная жизнь без комаров». Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области, суд удовлетворил иск правообладателя товарного знака — компании «Юрконтра».
В ходе судебного разбирательства подтвердился факт продажи лент для ловли насекомых с изображением, принадлежащим «Юрконтре». Суд обязал омичку выплатить компенсацию и уничтожить имеющуюся партию товара (одна лента).
Для взыскания долга судебные приставы применили меры принудительного исполнения, включая ограничение выезда за границу и удержание средств из зарплаты. В результате долг был полностью погашен, и права компании «Юрконтра» восстановлены. Ранее мы писали, что омичка отсудила у аэропорта 200 тысяч за испорченный отпуск.