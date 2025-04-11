Омичка оштрафована на 53 000 рублей за чужую ленту от комаров

Для взыскания долга судебные приставы применили меры принудительного исполнения, включая ограничение выезда за границу и удержание средств из зарплаты. В результате долг был полностью погашен, и права компании «Юрконтра» восстановлены. Ранее мы писали, что омичка отсудила у аэропорта 200 тысяч за испорченный отпуск.