В Иркутске можно установить самозапрет на кредиты

Жители Иркутска могут запретить оформлять на себя кредиты, это крайне важный аспект при борьбе с телефонными мошенниками. Как сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на городскую администрацию, данная мера введена с 1 марта 2025 года, самозапрет оформляется через портал госуслуг.
Он распространяется на потребительские кредиты (займы), договоры, заключенные для выдачи кредитных карт. При этом его нельзя установить на ипотеку, автокредиты (если машина заложена), на кредиты для образования, так как деньги сразу направляются в учебное учреждение.
— Перед выдачей потребительских кредитов и займов организации должны проверять наличие самозапрета в кредитной истории. Если он все же установлен, то кредитор должен отказать в выдаче займа, иначе заемщик имеет право не отдавать долг, — рассказывают в агентстве.
Важно! Самозапрет можно отметить в любой момент, а перед его оформлением не нужно досрочно погашать все ранее взятые долги.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что чат-бот по сбору жалоб на самокатчиков начал свою работу в Иркутске.