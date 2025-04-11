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Студента СпБГУ отправили под суд за табличку «Наука мертва»

Студент Санкт-Петербургского государственного университета Артем Пронько, задержанный во время учебы, предстал перед судом. Его обвиняют в организации перформанса, в ходе которого изображение богини Минервы с табличкой «Наука мертва» было повешено на памятник графу Уварову.

На студента заведено дело за нарушение порядка митинга.

Студент Санкт-Петербургского государственного университета Артем Пронько, задержанный во время учебы, предстал перед судом. Его обвиняют в организации перформанса, в ходе которого изображение богини Минервы с табличкой «Наука мертва» было повешено на памятник графу Уварову.

«Студента подозревают в причастности к перфомансу, в рамках которого на ногу памятнику графу Уварову повесили манекен, изображающий античную богиню мудрости, с табличкой с надписью “Наука мертва”», — сообщает РБК. Полиция задержала его во время лекции по английскому языку. Он провел ночь в отделе.

Против студента возбуждено административное дело за нарушение порядка организации митинга. В суде заседание было отложено, и Пронько отправился на занятия. Известно, что он был активным членом студсовета и пытался участвовать в выборах, но его кандидатура была отклонена.