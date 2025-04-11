Хабаровск оказался на грани войны за дороги

Весна только началась, а на улицах уже повсюду электросамокаты, скутеры и питбайки. Современные средства индивидуальной мобильности (СИМ) экологичны, маневренны и стали неплохой альтернативой автобусам, трамваям и троллейбусам, позволяя не зависеть от их расписания. Но инфраструктура, увы, отстает от стремительных перемен.
Велодорожки в Хабаровске пока можно пересчитать по пальцам, райдеры вынуждены делить городское пространство с пешеходами и автомобилистами, мешая и первым, и вторым.
Готов ли город?
Можно ли сегодня сказать, что Хабаровск готов к наплыву СИМ? Честный ответ — пока нет. Велодорожки есть только в парках и на площадях. О том, чтобы они были соединены в единую городскую сеть, говорить не приходится.
В центре города этот транспорт занял тротуары. В спальных районах — обочины, лужи и «народные тропы».
При этом в некоторых «слепых» для общественного транспорта зонах, где до ближайшего автобуса или трамвая идти нужно минимум полчаса, электросамокаты не каприз, а единственный действительно удобный способ быстро добраться к месту работы, учебы или куда душа пожелает.
В городском департаменте транспорта редакции сообщили, что работают над обновлением городской инфраструктуры. Есть генеральный план, который предусматривает развитие улично-дорожной сети, пешеходных маршрутов, реконструкцию трамвайных линий и даже строительство троллейбусной трассы. В Хабаровске планируют создать 52 новые автобусные остановки и повысить плотность магистралей. Но затронут изменения далеко не все районы города.
А самокаты уже на улицах. И не в будущем, а здесь и сейчас.
Как удар кувалды.
Опасности от СИМ не меньше, чем пользы.
— Несколько лет назад, 13 июня, мы с подругой решили покататься на самокатах. Я просто ехала, ветер сдувал панамку, потянулась придержать, и в этот момент самокат повело — дорога была неровная. И вот я уже лечу кубарем. Приземлилась лицом вниз, — вспоминает хабаровчанка Ирина Т.
Вокруг сразу собрались прохожие. Один парень растянул брезент, чтобы защитить Ирину от палящего солнца, пока ехала скорая. В приемном покое услышала: «На самокате? Да сколько можно! Зачем полезли?» Ее не ругали, просто устали — каждый день к ним поступают те, кто поверил в легкость и безопасность этого транспорта.
Результатом прогулки стал перелом бедренной кости. Но это не самый худший вариант. Хирург рассказал пациентке, что одному мужчине после такой поездки «полчелюсти разворотило». Будь воля врача, он бы давно запретил этот транспорт.
Восстанавливаться Ирине пришлось долго. Она оптимистично надеялась на три месяца больничного, а провела на нем полтора года. Первый самостоятельный шаг сделала в ноябре, к своему дню рождения.
— Ходить на костылях страшно. Город для этого не приспособлен вообще. Как и для самокатов, кстати. Улицы кривые, везде ямы. Потом была коляска — не помощь, а издевательство. Тяжелая, неуправляемая. Прошла два курса реабилитации, — делится пострадавшая.
Если заранее оформить в приложении прокатного сервиса страховку, в подобных случаях можно получить компенсацию до полумиллиона рублей. Ирина это сделала, но добиться выплаты ей не удалось.
— Сказали: нужно видео, где зафиксирован момент падения. А у меня его нет. Я же не под камерой специально падала, — говорит Ирина. — Теперь каждый день вижу, как дети катаются на самокатах. На красный свет. По зебре. Я знаю, чем это может закончиться. Они не понимают, что самокат — это тяжелый, опасный снаряд. А когда им управляет ребенок — это просто катастрофа. Мне страшно. Самокат — это опасная штука. Он тяжелый, разгоняется быстро, особенно в детских руках — это прямо всадники апокалипсиса. А когда вижу, как по двое-трое катаются, сердце сжимается. Упадут — будет беда. И такие случаи уже были. В прошлом году две девчонки на зебре сбили женщину. Представляете, что у нее с травмами?
Теперь Ирина начала фиксировать нарушения. Фотографировала самокаты, на которых подростки проезжали на красный, летели по тротуарам, нарушали.
— Один парень — здоровый, взрослый — регулярно летал по перекресткам. Я его номер засняла. И что? Ничего. Они блокируют аккаунт — он регистрирует новый. Всё. Наказания нет. Бизнес идет.
Она говорит, что особенно страшно становится, когда видит, как самокатами начинают пользоваться пожилые люди или просто пытаются перейти дорогу, а мимо них — на скорости, в сантиметрах, пролетают подростки.
— Мама моей подруги панически боится самокатов. Говорит, просто не выходит лишний раз на улицу, потому что там постоянно кто-то гоняет. А если толкнут? А если не успеет отскочить? Пенсионер ведь не ребенок, ему упасть — и всё, это может быть навсегда. Но об этом никто не думает, у нас вообще в городе как будто ненавидят пенсионеров, — замечает Ирина. — Я сама еле-еле восстановилась. Молодая еще, а все равно хожу с болью. А если бы это случилось с пожилым человеком? Или с детьми, когда они катаются по двое и летят. Это же смерть может быть.
Ирина убеждена — самокаты зло, которое необходимо запретить, но она понимает, что это невозможно, как и то, что проблема не в самокатах как таковых, а в полном отсутствии контроля.
— Самокат тяжелый. Он — как удар кувалды. Даже если ограничить скорость — этого мало, — уверена собеседница. — Когда им управляет подросток, это всадник апокалипсиса. И не надо говорить, что «детям запрещено». Почему тогда у школ стоят целые ряды самокатов? Выходит, все рассчитано на детей. А потом — кто виноват, когда кто-то пострадает?
Когда игрушка становится бедой.
Недавно в интернете прогремела страшная история, произошедшая в Новгородской области. 16-летняя Виктория каталась на питбайке — небольшом мотоцикле, который подростки часто воспринимают как безобидную игрушку. Поездка закончилась тяжелейшей черепно-мозговой травмой и гибелью девушки после двух лет борьбы за жизнь.
«Когда дети просят купить им эти “мотоигрушки”, прокрутите в голове всё, что может случиться. А потом спросите себя: как вы будете жить с этим?», — говорит Татьяна Мацута, мама Виктории.
По данным медиков, в теплое время года сообщения о ДТП с подростками на питбайках, электросамокатах и квадроциклах поступают почти каждый день. И в Хабаровске — в том числе.
Проблема в том, что взрослые часто не воспринимают этот транспорт как полноценный, хотя скорости те же, что у мопедов, а защиты нет. Ни шлема, ни прав, ни понимания правил. В результате — десятки искалеченных судеб.
Неразлучники на колесах.
Отдельная головная боль — езда вдвоем. Закон этого не разрешает, но подростки и даже взрослые игнорируют запрет.
Некоторые прокатные сервисы тестируют датчики, которые будут снижать скорость до минимума, если самокат «чувствует», что на нем едут вдвоем. Система учитывает угол наклона, ускорение, вес, даже характер поворотов. Ошибиться она не должна: мешок картошки и второй человек — это разные параметры.
В Москве уже ввели обязательную идентификацию пользователей через Mos ID. Без верификации самокат не поедет. Следующим шагом может стать госрегистрация самокатов. Если инициатива приживется, она доберется и до Хабаровска.
Законы догоняют скорость.
Электросамокаты и подобный им транспорт стали популярны раньше, чем на их распространение успели среагировать изменениями в законах. Сейчас ситуация меняется. Теперь, по правилам дорожного движения, дети от семи до 14 лет могут передвигаться на СИМ только по тротуарам, пешеходным и велодорожкам.
А в Госдуме летом 2024 года приняли в первом чтении законопроект, который вводит реальные штрафы за нарушение ПДД водителями СИМ — средств индивидуальной мобильности.
Вес устройства должен быть не выше 35 килограммов, скорость передвижения — не более 25 км/ч. За ее превышение придется заплатить от 800 до 5000 рублей. Пьяная езда на СИМ обойдется еще дороже — от 20 до 30 тысяч рублей. Отказ от медосвидетельствования — тоже. За попытку уехать от полиции — отдельный штраф.
Все это пока в стадии обсуждения, но уже на подходе.
Эксперты считают: без контроля — никуда. Но, как и в любой реформе, нужен баланс между безопасностью и доступностью.
И если Хабаровск не хочет превратиться в город травмпунктов и стихийных ДТП, придется пересмотреть приоритеты. Инфраструктура должна как можно скорее догнать реальность.