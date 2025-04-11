Хабаровск оказался на грани войны за дороги

— Сказали: нужно видео, где зафиксирован момент падения. А у меня его нет. Я же не под камерой специально падала, — говорит Ирина. — Теперь каждый день вижу, как дети катаются на самокатах. На красный свет. По зебре. Я знаю, чем это может закончиться. Они не понимают, что самокат — это тяжелый, опасный снаряд. А когда им управляет ребенок — это просто катастрофа. Мне страшно. Самокат — это опасная штука. Он тяжелый, разгоняется быстро, особенно в детских руках — это прямо всадники апокалипсиса. А когда вижу, как по двое-трое катаются, сердце сжимается. Упадут — будет беда. И такие случаи уже были. В прошлом году две девчонки на зебре сбили женщину. Представляете, что у нее с травмами?