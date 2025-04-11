Очередной сквозной проезд перекроют во Владивостоке на время ремонтных работ

Напоминаем, сейчас во Владивостоке перекрыты сквозные проезды через улицу Мордовцева и через улицу Жигура на пересечении с улицами Котельникова и Стрелочной. На этих улицах выполняют комплексный ремонт (а на Мордовцева даже обещают зелёную зону отдыха).