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Очередной сквозной проезд перекроют во Владивостоке на время ремонтных работ

Во Владивостоке завтра перекроют очередной сквозной проезд в связи с ремонтными работами — улицу Нефтеветка, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

К счастью, перекрытие будет недолгим, на один день — 12 апреля с 10:00 до 22:00 в районе Нефтеветки, 7. Проезжую часть полностью перекроют на время земляных работ, необходимых для аварийного ремонта канализационного коллектора.

Напоминаем, сейчас во Владивостоке перекрыты сквозные проезды через улицу Мордовцева и через улицу Жигура на пересечении с улицами Котельникова и Стрелочной. На этих улицах выполняют комплексный ремонт (а на Мордовцева даже обещают зелёную зону отдыха).

Ориентировочно до 14 апреля перекрыт сквозной проезд по улице Аксаковской на Орлиной сопке для прокладки водопроводных сетей к строящемуся культурно-образовательному комплексу. Этим путём водители пользуются, чтобы проехать напрямую от улицы Гоголя на улицу Прапорщика Комарова и обратно.

Кроме того, стартовал сезон ямочного ремонта дорог и ремонта тротуаров, что может создавать частичные затруднения в дорожном движении. ЦОДД Владивостока информирует, что сегодня ремонтные работы проводят на Океанском проспекте на перекрестке с улицей Фонтанной, заняты две полосы.