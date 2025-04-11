Очередной сквозной проезд перекроют во Владивостоке на время ремонтных работ

К счастью, перекрытие будет недолгим, на один день — 12 апреля с 10:00 до 22:00 в районе Нефтеветки, 7. Проезжую часть полностью перекроют на время земляных работ, необходимых для аварийного ремонта канализационного коллектора.
Напоминаем, сейчас во Владивостоке перекрыты сквозные проезды через улицу Мордовцева и через улицу Жигура на пересечении с улицами Котельникова и Стрелочной. На этих улицах выполняют комплексный ремонт (а на Мордовцева даже обещают зелёную зону отдыха).
Ориентировочно до 14 апреля перекрыт сквозной проезд по улице Аксаковской на Орлиной сопке для прокладки водопроводных сетей к строящемуся культурно-образовательному комплексу. Этим путём водители пользуются, чтобы проехать напрямую от улицы Гоголя на улицу Прапорщика Комарова и обратно.
Кроме того, стартовал сезон ямочного ремонта дорог и ремонта тротуаров, что может создавать частичные затруднения в дорожном движении. ЦОДД Владивостока информирует, что сегодня ремонтные работы проводят на Океанском проспекте на перекрестке с улицей Фонтанной, заняты две полосы.