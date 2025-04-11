В Узбекистане отменили процедуру примирения при разводе для жертв домашнего насилия

Стоит отметить, что раньше в Узбекистане при разводе супругам давался обязательный срок для возможности примирения, длительностью до 6 месяцев.
Теперь, если один из супругов стал жертвой домашнего насилия, обязательную процедуру примирения применять не будут.
Документ вносит изменения и дополнения в некоторые законодательные акты. Так, согласно дополнению к Семейному кодексу, при рассмотрении дел о расторжении брака суд не будет устанавливать срок для примирения по заявлению жертвы семейного (бытового) насилия.
Кроме того, если речь идет о выселении после развода, суд может обязать собственника жилья предоставить потерпевшей стороне равнозначный объект или оплатить аренду жилого помещения.
Согласно поправке в Жилищный кодекс, суд при рассмотрении споров о пользовании жилым помещением на основании соглашения сторон по инициативе собственника может возложить на него обязанность заселить сторону, вселяемую в жилое помещение в принудительном порядке, в другое жилое помещение, принадлежащее собственнику, с равноценными условиями, или вносить арендную плату за арендованное жилое помещение.