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В Узбекистане отменили процедуру примирения при разводе для жертв домашнего насилия

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Узбекистане вступил в силу закон, направленный на совершенствование системы поддержки семьи и женщин. Новый документ отменяет процедуру примирения при разводе в случае, если будет установлено, что одна из сторон является жертвой домашнего насилия. Об этом сообщает министерство юстиции РУз.

Источник: Sputnik.uz

Стоит отметить, что раньше в Узбекистане при разводе супругам давался обязательный срок для возможности примирения, длительностью до 6 месяцев.

Теперь, если один из супругов стал жертвой домашнего насилия, обязательную процедуру примирения применять не будут.

Документ вносит изменения и дополнения в некоторые законодательные акты. Так, согласно дополнению к Семейному кодексу, при рассмотрении дел о расторжении брака суд не будет устанавливать срок для примирения по заявлению жертвы семейного (бытового) насилия.

Кроме того, если речь идет о выселении после развода, суд может обязать собственника жилья предоставить потерпевшей стороне равнозначный объект или оплатить аренду жилого помещения.

Согласно поправке в Жилищный кодекс, суд при рассмотрении споров о пользовании жилым помещением на основании соглашения сторон по инициативе собственника может возложить на него обязанность заселить сторону, вселяемую в жилое помещение в принудительном порядке, в другое жилое помещение, принадлежащее собственнику, с равноценными условиями, или вносить арендную плату за арендованное жилое помещение.

говорится в документе