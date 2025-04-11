В Узбекистане отменили процедуру примирения при разводе для жертв домашнего насилия

Согласно поправке в Жилищный кодекс, суд при рассмотрении споров о пользовании жилым помещением на основании соглашения сторон по инициативе собственника может возложить на него обязанность заселить сторону, вселяемую в жилое помещение в принудительном порядке, в другое жилое помещение, принадлежащее собственнику, с равноценными условиями, или вносить арендную плату за арендованное жилое помещение.