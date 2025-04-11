В России учредили Касимовский клуб

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Касимовский клуб, нацеленный на противодействие антироссийским и русофобским нарративам, учредили в России, сообщил РИА Новости генеральный директор новостного агрегатора СМИ2 Юрий Белоусов.
«Создан Касимовский клуб. Он нацелен на противодействие антироссийским и русофобским нарративам. Среди задач — противодействие идеям сепаратизма, русофобии, ордынства, пантюркизма (пантуранизма), религиозного экстремизма, попыткам фальсификации истории и разжигания межэтнических конфликтов», — сказал Белоусов агентству.
По его словам, Касимовский клуб призван стать новой экспертной площадкой, объединяющей общественных деятелей, ученых, политиков, военных, журналистов, публицистов и всех заинтересованных в сохранении и укреплении Русского мира.
Как отметил Белоусов, сегодня участились попытки расколоть цивилизационное пространство Русского мира, разрушить его единый культурный код путем провоцирования межэтнических конфликтов.
«Эти процессы затрагивают, в частности, второй по численности народ России — татар. При поддержке враждебных стран НАТО продвигаются фальсификационные трактовки истории этого этноса как непрекращающегося противостояния с Россией», — пояснил собеседник агентства.