Врач из Уфы объяснила, чем вейпы опасны для подростков.

«Для подростков никотин особенно опасен: он замедляет развитие мозга, ухудшает память, внимание, эмоциональную регуляцию, повышает риск тревожных расстройств и депрессии. Кроме того, ароматизаторы и химические добавки в смесях могут оказывать токсическое действие на печень, почки и эндокринную систему, провоцируя сбои в работе внутренних органов. Пульмонологи отмечают, что при вдыхании аэрозоля с никотином и ароматизаторами появляется воспаление дыхательных путей, хронический кашель, снижается функция лёгких. Особенно нас тревожит, что подростки, попробовавшие вейпы, почти в 12 раз чаще начинают курить обычные сигареты уже через полгода», — прокомментировала Алиса Мамлеева порталу UfaNovosti.