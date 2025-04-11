Хоценко: Капремонт поликлиники Москаленской ЦРБ близится к завершению

Губернатор Виталий Хоценко проинспектировал ход капитального ремонта поликлиники Москаленской центральной районной больницы. Работы на объекте были начаты в апреле 2024 года и были разделены на два этапа. Первый этап ремонтных работ был завершен в июле прошлого года.
«Поликлиника обслуживает более 26 тысяч человек. Обновляем медицинское учреждение благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, вошедшей в нацпроект “Продолжительная и активная жизнь”, который был инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — отметил Виталий Хоценко.
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
В настоящее время ведутся отделочные работы на втором этаже (90% готовности) и первом этаже (35% готовности). Второй этап ремонта стартовал в августе 2024 года.
В планах на 2025 год — капитальный ремонт ещё 118 медицинских учреждений Омской области, включая поликлиники, амбулатории, больницы и фельдшерско-акушерские пункты.