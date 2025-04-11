Хоценко: Капремонт поликлиники Москаленской ЦРБ близится к завершению

Губернатор Виталий Хоценко проинспектировал ход капитального ремонта поликлиники Москаленской центральной районной больницы. Работы на объекте были начаты в апреле 2024 года и были разделены на два этапа. Первый этап ремонтных работ был завершен в июле прошлого года.