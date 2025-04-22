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«Акт величайшего исторического значения»

22 апреля 1945 года в газете «Правда» вышел репортаж ТАСС из Варшавы, посвященный откликам польского народа на заключение советско-польского Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. Договор был подписан днем ранее между уполномоченным от Президиума Верховного Совета СССР Иосифом Сталиным и председателем Совета Министров Крайовой Рады Народовой Польской Республики Эдвардом Осубка-Моравским.

Источник: ТАСС

«…Сегодня на площадях Варшавы, Лодзи, Кракова, Люблина и других городов Польши у громкоговорителей, передававших текст советско-польского Договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве и речи, которыми обменялись Маршал И. В. Сталин и премьер-министр Э. Осубка-Моравский, собирались многотысячные толпы людей, горячо приветствовавших акт, скрепляющий дружбу между двумя братскими народами», — пишет ТАСС.

Источник: ТАСС

В сообщении агентства уточняется, что все газеты на первых страницах под крупными заголовками опубликовали сообщение о заключении договора. Также отмечается, что в нескольких газетах помещены передовые статьи, посвященные подписанию договора. В советских и польских издательствах оперативно вышли газеты с речами Маршала Сталина и премьер-министра Временного правительства Польской Республики Э. Осубка-Моравского.

«Свершился акт величайшего исторического значения. Подписанный вчера польско-советский договор выражает незыблемую волю нашего народа строить свое будущее на основе вечного союза и дружбы с самым могучим оплотом свободы и демократии — Советским Союзом», — передает ТАСС слова польской газеты «Глос люду». В статье подчеркивается, что польский народ в союзе с советским народом видит основу своей силы и своего развития, а также обязуется стоять на страже такого великого исторического достижения, как союз между польским и советским государствами.