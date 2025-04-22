«Свершился акт величайшего исторического значения. Подписанный вчера польско-советский договор выражает незыблемую волю нашего народа строить свое будущее на основе вечного союза и дружбы с самым могучим оплотом свободы и демократии — Советским Союзом», — передает ТАСС слова польской газеты «Глос люду». В статье подчеркивается, что польский народ в союзе с советским народом видит основу своей силы и своего развития, а также обязуется стоять на страже такого великого исторического достижения, как союз между польским и советским государствами.