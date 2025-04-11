Приём заявок на гастроконкурс «Кухня-на-Амуре» начинается в Хабаровске

Администрация Хабаровска начала подготовку к проведению международного кулинарного конкурса «Кухня-на-Амуре». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», отборочный этап на поварское соревнование стартует уже 14 апреля. Приём заявок продлится от желающих поучаствовать в конкурсе продлится до 10 июня текущего года. Сама конкурсная программа стартует 5 сентября, поэтому времени на подготовку у участников достаточно.
Согласно положению о проведении конкурса «Кухня-на-Амуре», к заявке на участие необходимо приложить согласие на обработку персональных данных, характеристику, копию санитарной книжки, копию документа, удостоверяющего личность, а также свои фотографии. Данный пакет документов нужно отправить по электронной почте foreign@khv27.ru. Телефон для справок:
Помимо местных специалистов для участия в конкурсе «Кухня-на-Амуре» приглашают команды поваров из городов-побратимов Хабаровска и дружественных стран. По условиям мероприятия, от одного иностранного города допускается только одна команда поваров — в её состав должны входить только кулинар с помощником. По результатам отбора будут выбраны 10 лучших коллективов.
— Конкурсная программа начинается 5 сентября 2025 года — повара будут демонстрировать своё мастерство на базе одного из профильных учреждений среднего профессионального образования. Она включает выполнение практического задания, на что отводится 180 минут. Стартуют участники с 10-минутным интервалом. Необходимый набор продуктов конкурсантам будет предоставлен организаторами, как и посуда, — указано в положении о конкурсе.
Отмечается, что в качестве практического задания конкурсантам нужно будет приготовить горячее блюдо ресторанного уровня и десерт. В обоих случаях им придётся в обязательном порядке использовать дальневосточные дикоросы. Так, для основного блюда это папоротник и грибы, а для десерта — местные ягоды. На выбор предоставляются морепродукты, рыба и различное мясо.
Закрытие конкурса и награждение победителей конкурса состоится 6 сентября 2025 года на территории городских прудов, где участники «Кухни-на-Амуре» выступят на городском гастрономическом фестивале. Победители и призёры получат кубки, памятные плакетки и подарки от партнёров.