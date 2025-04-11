Приём заявок на гастроконкурс «Кухня-на-Амуре» начинается в Хабаровске

Отмечается, что в качестве практического задания конкурсантам нужно будет приготовить горячее блюдо ресторанного уровня и десерт. В обоих случаях им придётся в обязательном порядке использовать дальневосточные дикоросы. Так, для основного блюда это папоротник и грибы, а для десерта — местные ягоды. На выбор предоставляются морепродукты, рыба и различное мясо.